Ніколи не підведе: який кросовер визнано найнадійнішим

З кожним роком водії дедалі частіше скаржаться на зниження якості та надійності сучасних автомобілів — особливо серед нових кросоверів. Найбільше нарікань викликають гібридні та електричні моделі, тоді як бензинові та дизельні авто залишаються значно витривалішими.

Експерти щороку аналізують новинки ринку, щоб визначити найнадійнішу модель, і 2025 рік не став винятком. Про це пише uamotors.

Найнадійніший кросовер 2025 року

Цього разу звання найнадійнішого автомобіля отримала Honda CR-V — кросовер японського виробництва, який із суттєвим відривом випередив конкурентів. За результатами тестів надійності модель набрала 83 бали зі 100, що значно перевищує середні показники по ринку (40–60 балів).

Що відомо про нову модель

Honda CR-V залишається компактним п’ятидверним кросовером, який компанія випускає з 1995 року. У 2025 році модель не зазнала серйозного рестайлінгу — дизайн залишився майже незмінним порівняно з торішньою версією. Залежно від ринку, CR-V доступна з бензиновими двигунами об’ємом 1,5 або 2,0 літри, з переднім або повним приводом і варіаторною коробкою передач. Виробництво налагоджено для Європи, США, Китаю, Південної Кореї та Японії.

Чому експерти високо оцінили CR-V

Фахівці відзначили автомобіль за низькі експлуатаційні витрати, простоту обслуговування та високу надійність конструкції. Імовірність серйозної поломки протягом перших п’яти років користування оцінюється лише в 20–22%, що є одним із найкращих результатів серед усіх кросоверів. Повне технічне обслуговування обходиться власникам у середньому близько 407 доларів США (≈17 тисяч грн).

Особливу перевагу Honda CR-V отримала завдяки двигуну внутрішнього згоряння, який у сучасних моделях поступово витісняють гібридні та електричні установки. Для порівняння:

електромобілі мають ризик поломки на рівні 44–46%;

гібриди — до 70%;

бензинові авто, як CR-V, демонструють значно нижчі показники.

Таким чином, Honda CR-V 2025 року підтвердила репутацію одного з найнадійніших кросоверів на ринку — практичного, економічного й стійкого до зношування.

Для порівняння, у минулому році лідерами рейтингу були:

Buick Envista — 87 балів,

Subaru Crosstrek — 85 балів,

Acura RDX — 81 бал,

Toyota RAV4 і Lexus NX — по 80 балів.

У 2025-му жодна з нових моделей не змогла перевершити стабільну японську класику від Honda.

