'Обговорили багато важливих питань' - Зеленський про зустріч у Брюсселі з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 9 грудня завершив "хорошу і продуктивну" зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери скоординували позиції з ключових питань підтримки Києва, зокрема щодо дипломатичного треку, гарантій безпеки та репарацій.

"Хороша і продуктивна зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно". Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Зустріч відбулася в резиденції Рютте ввечері 8 грудня, після лондонських переговорів Зеленського з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Європейські партнери підтвердили непохитну підтримку України, наголосивши на необхідності довгострокових гарантій безпеки як "першої лінії оборони" ЄС. Фон дер Ляєн зазначила, що в мирних переговорах пріоритетом має бути фінансова стійкість Києва, включаючи використання заморожених російських активів. Кошта та Рютте описали обговорення як "плідне" і підтвердили готовність до подальшої оборонної допомоги.

