Дуже багато 'їдять': топ автомобілів, які витрачають багато бензину

У 2025 році пальне стало настільки дорогим, що економічність вийшла на перше місце при виборі авто. Проте на вторинному ринку досі повно моделей, які в міському режимі легко спалюють 12–20 літрів бензину.

Зібрано п’ять найвитратніших SUV, які найчастіше розчаровують власників рахунками за АЗС. Про це пише SUVNews.

1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)

Реальна витрата: 18–25 л у місті

Бензиновий 4.7 V8, велика маса, постійний повний привід і застаріле впорскування — у заторах легко перевищує 25 літрів. Надійний, але не для економії.

2. BMW X5 (E70) 4.8i / 4.4 V8

Реальна витрата: 16–22 л

Потужний і динамічний, але мотори N62/N63 "їдять" багато навіть на трасі. Consumer Reports відносить ці моделі до найдорожчих в утриманні — ремонт двигуна та коробки коштує дорого.

3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6 / 4.7 V8)

Реальна витрата: 15–20 л

Американська класика з неефективними старими двигунами та слабкою аеродинамікою. ADAC регулярно включає їх до списку найненажерливіших.

4. Lexus RX 350 (2009–2015)

Реальна витрата: 14–18 л

Комфортний і надійний, але в міських заторах легко доходить до 18–20 л. Зношені каталізатори чи коробка додають ще +2–3 л.

5. Mitsubishi Pajero (3.8 V6)

Реальна витрата: 18–22 л

Рамна конструкція, постійний повний привід і атмосферний V6 роблять його одним із лідерів за апетитом. WhatCar? неодноразово відзначав Pajero в антирейтингу.

Чому ці авто — фінансова пастка в Україні

Затори та короткі поїздки підвищують витрату на 30–40%.

підвищують витрату на 30–40%. Високий пробіг (200–350 тис. км) означає зношені системи — ще +2–4 л.

(200–350 тис. км) означає зношені системи — ще +2–4 л. Дефіцит запчастин (особливо для американців) ускладнює ремонт.

Ці моделі комфортні, статусні та надійні, але в 2025–2026 роках стануть справжнім тягарем для бюджету.

Економні альтернативи

Toyota RAV4 2.0

Honda CR-V 2.0

Mazda CX-5 2.5

Kia Sportage 2.0

Nissan Qashqai 2.0

