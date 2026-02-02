Один рік за три: хто з українців має право на потрійний стаж

У 2026 році в Україні продовжує діяти норма, яка дозволяє зараховувати страховий стаж у потрійному розмірі для окремих категорій громадян. Йдеться про депортованих осіб, а також військовослужбовців, які проходили службу безпосередньо в районах бойових дій. Завдяки такому механізму один рік роботи або служби може обліковуватися як три, що відкриває можливість дострокового виходу на пенсію за наявності відповідних підтвердних документів.

Про це інформує Пенсійний фонд України. У ПФУ зазначають, що ця норма закріплена в чинному законодавстві та має компенсаційний характер, адже стосується людей, які працювали або служили в особливо важких, небезпечних чи примусових умовах.

Хто має право на потрійний страховий стаж

Депортовані особи

Право на зарахування стажу в потрійному розмірі мають громадяни, які були депортовані та працювали під час перебування на спецпоселеннях. Ураховуються періоди трудової діяльності до 2004 року. Обов’язковою умовою є наявність документів, що підтверджують факт депортації та виконання роботи в зазначений період.

Військовослужбовці в районах бойових дій

Потрійний стаж також надається військовослужбовцям, які проходили службу безпосередньо в зоні бойових дій. Для застосування підвищувального коефіцієнта достатньо щонайменше одного місяця такої служби, при цьому максимальних обмежень щодо тривалості немає.

Як потрійний стаж впливає на вихід на пенсію

Зарахування страхового стажу в потрійному розмірі дає змогу окремим категоріям громадян вийти на пенсію раніше встановленого загального віку. Зокрема:

чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу;

жінки — з 50 років за умови наявності щонайменше 20 років стажу.

Ці норми, зокрема, поширюються на учасників бойових дій за умови подання повного пакета документів до Пенсійного фонду України.

Для громадян, які не мають права на пільговий або потрійний стаж, у 2026 році діють такі вимоги щодо виходу на пенсію:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 32 років стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Як нараховується стаж учасникам бойових дій

Мобілізованим військовослужбовцям і контрактникам страховий стаж продовжує нараховуватися навіть під час проходження служби в умовах воєнного стану. Період служби в особливий час зараховується не лише до страхового стажу, а й до вислуги років.

Розмір пенсії для учасників бойових дій залежить від двох основних чинників:

загальної тривалості страхового стажу;

розміру заробітної плати або грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески.

Які документи необхідні для оформлення пенсії

Для призначення пенсії потрібно подати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або документи, що підтверджують проходження військової служби;

довідку про заробітну плату (за потреби);

посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь у бойових діях;

фотокартки для оформлення пенсійного посвідчення.

