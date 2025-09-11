Жовтневі рахунки за електроенергію: які ціни на світло очікують українців

Вартість електроенергії залишається важливим питанням для українців, адже ціни на більшість товарів і послуг постійно зростають. Сьогодні побутові споживачі сплачують 4,32 грн за 1 кВт·год.

Для тих, хто має двозонний лічильник, діє нічний тариф: з 7:00 до 23:00 кіловат коштує стандартні 4,32 грн, а в нічний період – удвічі дешевше. Тризонний лічильник працює складніше, проте дозволяє заощадити ще більше.

Так, у години пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) електроенергія обходиться у 6,48 грн за кВт·год. У проміжках із 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 тариф становить 4,32 грн. Найвигідніше споживати світло вночі – з 23:00 до 7:00, коли ціна знижується до 1,73 грн за кВт·год.

Читайте також: Через це ви переплачуєте за світло: українцям розповіли, чому може не працювати нічний тариф

Знизити витрати на електроенергію можуть і пільгові категорії населення. Залежно від статусу, знижка може коливатися від 25% до повного покриття вартості. Право на такі пільги мають, зокрема, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, а також частина пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості.

Чи зростуть тарифи на електроенергію

26 серпня Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, провела засідання, де ухвалила рішення підвищити тарифи для операторів системи розподілу електроенергії.

За задумом, це має допомогти зменшити боргове навантаження обленерго перед "Укренерго" та забезпечити необхідне фінансування для підготовки до нового опалювального сезону.

Підвищення тарифів має ще одну мету – сформувати резерви на випадок нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі. Згідно з рішенням, для споживачів першого класу напруги ціна зросте в середньому на 14%, а для другого класу – приблизно на 23%.

Читайте також: В Україні переглянуть тариф на електроенергію: з якої дати світло може подорожчати

Найбільше підвищення торкнеться таких компаній, як:

"Кіровоградобленерго";

"Рівнеобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Натомість мінімальне зростання очікує на"Львівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Чернігівобленерго".

Окремо регулятор планує коригувати тарифи для операторів у прифронтових областях. У Миколаївській, Запорізькій, Харківській і Сумській регіонах нові розцінки почнуть діяти з 1 жовтня.

У вересні тариф на електроенергію для населення залишиться без змін – вартість зафіксована щонайменше до кінця жовтня.

Водночас, за прогнозами Міністерства економіки, які наводить "Українська правда", у період з 2026 по 2028 рік (з грудня до грудня) очікується щорічне зростання цін для побутових споживачів у середньому на 15% (із можливим відхиленням у межах ±5%).

Як повідомляє "Обозреватель", орієнтовно тарифи можуть скласти:

у 2026 році – 4,75–5,18 грн за кВт⋅год;

у 2027 році – 5,22–6,2 грн;

у 2028 році – 5,7–7,44 грн.

При цьому експерти наголошують: наразі це лише прогнози, і фактичне підвищення ще не запроваджене.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 1 вересня зросте один з тарифів на електроенергію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!