Визначено найкращий позашляховик року: характеристики

Хоча кросовери домінують у продажах, експерти підкреслюють: більшість із них — не справжні позашляховики, бо їхня прохідність розрахована лише на легкий бездоріжжя, а не на круті схили чи броди. Тому фахівці виділили найкращу модель для справжніх пригод.

На вершину рейтингу позашляховиків і повнопривідних авто 2025 року вивели Land Rover Defender Octa. "Складіть список найуніверсальніших машин світу — Defender точно опиниться в топ-3", — упевнений автомобільний експерт Мет Сондерс. Про це повідомляє Autocar.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Ця модель вражає динамікою та прохідністю: ідеально долає бруд, воду й круті схили. При цьому на асфальті вона поводиться впевнено, а в салоні — простір, якісна обробка та сучасні системи безпеки.

Єдиний мінус — висока ціна. В Україні Land Rover Defender 110 Octa 635PS коштує близько 9,8 млн грн. Експерти також відзначили інші варті уваги позашляховики: Jeep Wrangler хвалять за багате базове оснащення, а Toyota Land Cruiser — за легендарну надійність.

ТОП-10 найкращих позашляховиків і повнопривідних автомобілів 2025

Land Rover Defender Octa Jeep Wrangler Toyota Land Cruiser Ford Ranger Raptor Range Rover Mercedes-Benz G-Class Subaru Outback Dacia Duster 4×4 Land Rover Discovery Ineos Grenadier

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!