Ощадбанк попереджає: кому закриють доступ до рахунків з 1 січня

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили, що нарахування коштів на картки, зокрема клієнтів державного Ощадбанку, може бути зупинене з 1 січня 2026 року, якщо не виконати певні вимоги.

Про це повідомляє ПФУ у Telegram. Як зазначається, йдеться про необхідність проходження фізичної ідентифікації, яку слід завершити до кінця 2025 року.

Крім того, потрібно подати до територіального органу ПФУ повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації. Ці вимоги стосуються кількох категорій одержувачів пенсій та соціальних виплат:

Осіб, які тимчасово перебувають за межами України;

Громадян, що проживають на окупованих територіях;

Людей, які переїхали на підконтрольну Україні територію.

"Виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат здійснюється лише за умови проходження фізичної ідентифікації особою до 31 грудня кожного року, відповідно до постанови КМУ від 11.02.2025 №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)"", –повідомляє ПФУ.

Як уникнути блокування карт

Щоб не втратити доступ до коштів, ПФУ рекомендує пройти ідентифікацію одним із таких способів:

Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду з паспортом;

Через особистий електронний кабінет на порталі е-послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис";

По відеоконференції, організованій територіальним органом ПФУ, із дотриманням законодавчих норм;

За кордоном у відповідній закордонній дипломатичній установі України з подальшою відправкою документів рекомендованим поштовим відправленням до територіального органу ПФУ;

В установах уповноважених банків, включно з Ощадбанком.

Крім того, необхідно подати повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації, особисто або дистанційно через електронний кабінет ПФУ.

"Якщо фізична ідентифікація пройдена, але повідомлення не подано, його слід подати до 31 грудня 2025 року. У разі невиконання вимог Постанови №299 виплата пенсій та страхових виплат буде призупинена з січня 2026 року", – наголосили у Пенсійному фонді.

