Від зимового холоду до +33: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Погода в Україні на цьому тижні буде вкрай мінливою. Наприкінці серпня синоптики прогнозують перепади температури від +17 до +30 градусів. У Карпатах сюрпризом став перший сніг, що випав у День Незалежності.

Білим покривом вкрило не лише Говерлу, а й Піп Іван та Драгобрат. Місцями температура опускалася до +1 градуса. Рятувальники зазначають, що такий сніг у серпні – рідкість, адже за останнє десятиліття подібного випадку не було. Водночас вони нагадують: для гір погода завжди непередбачувана, тож подібні явища не є справжньою аномалією. Інформацію оприлюднили в Укргідрометцентрі, пише ТСН.

Уже у вівторок, 26 серпня, атмосферний фронт принесе дощі на північ країни, а також у деякі центральні та західні регіони. В середу, 27 серпня, опади поступово припиняться, проте це майже не вплине на температурні показники.

Протягом дня термометри фіксуватимуть:

на півночі: +20…+23 °С;

на сході: +22…+25 °С;

у центрі: +23…+26 °С;

на півдні: +25…+28 °С;

на заході: +22…+28 °С.

А вже у четвер, 28 серпня, в Україну повернеться справжнє літо: синоптики прогнозують суху погоду та спекотне сонце майже в усіх областях.

Раніше ми розповідали, що Україну накриють різкі температурні гойдалки.

