Оцифрування трудової книжки: чи стосується військових

В Україні триває перехід на електронний облік трудового стажу та цифровізація трудових книжок. Цей процес безпосередньо стосується і військовослужбовців, адже від повноти та точності внесених даних залежить подальший розрахунок пенсії та зарахування страхового стажу.

Про це нагадують у Рівненському обласному ТЦК та СП. Завершити переведення трудових книжок у цифровий формат планують до 10 червня 2026 року. Насамперед це стосується громадян, які почали працювати до 1 січня 2004 року.

Для військових це питання має особливе значення, оскільки періоди служби також включаються до страхового стажу — але лише за умови, що інформація коректно внесена до електронних реєстрів. У Пенсійному фонді дані про трудову діяльність формуються виключно на основі оцифрованих документів. Якщо записи неповні або відсутні, це може призвести до помилок у підрахунку стажу та вплинути на розмір майбутніх виплат.

Як зараховується військова служба

У Рівненському обласному ТЦК та СП пояснюють, що строкова військова служба входить до страхового стажу, однак ключову роль відіграє документальне підтвердження.

Повторно подавати військовий квиток не потрібно, якщо відповідний запис уже є у трудовій книжці з усіма необхідними реквізитами. Якщо ж таких даних немає або вони неповні, документ необхідно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

Які документи можуть знадобитися

Окрім трудової книжки та військового квитка, можуть використовуватися й інші підтвердження стажу, зокрема:

дипломи про освіту (для періодів навчання до 2004 року);

довідки та інші офіційні документи, що підтверджують окремі періоди діяльності.

Усі скан-копії мають бути якісними, читабельними та містити повний комплект сторінок у хронологічному порядку — з підписами, печатками, датами та реквізитами.

Як подати документи

Передати документи для оцифрування можна самостійно через вебпортал Пенсійного фонду України або через роботодавця.

Фахівці наголошують: своєчасне внесення даних до електронної системи допомагає уникнути втрати частини страхового стажу та забезпечує коректний розрахунок пенсії в майбутньому.

