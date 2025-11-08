Овочі - дорожчають, вартість фруктів повзе вниз: які ціни на продукти в Україні

На початку тижня більшість овочів на українських ринках подорожчала, однак помідори, навпаки, помітно втратили в ціні, незважаючи на сезонність. Ціна на червоні томати за тиждень знизилася на 10 гривень — тепер їх продають по 60 грн за кілограм.

Рожеві помідори впали в ціні ще відчутніше — одразу на 30 гривень, до 75 грн/кг. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринку".

Також подешевшали огірки: порівняно з минулою п’ятницею їхня ціна зменшилася на 5 гривень, а в порівнянні з попереднім тижнем — на 25, тож нині кілограм коштує 95 гривень.

Водночас решта овочів здебільшого подорожчала. Винятком стала лише цвітна капуста, ціна на яку знизилася з 33 до 28 грн/кг. Натомість білокачанна капуста додала у вартості — з 10 до 11 грн/кг, пекінська зросла з 20 до 25 грн/кг, а синя (червонокачанна) — з 23 до 30 грн/кг.

Невелике подорожчання зафіксовано і на інші позиції: морква піднялася в ціні на гривню — до 10 грн/кг, а картопля подорожчала до 12 грн/кг. Найбільш відчутне зростання відбулося у сегменті баклажанів — їхня вартість зросла з 65 до 100 грн/кг.

Перець сорту Геркулес додав 5 гривень — тепер його продають по 95 грн/кг, тоді як кабачки піднялися в ціні одразу на 15 гривень і коштують 70 грн/кг.

Серед фруктів спостерігається зниження цін. Зокрема, сливи подешевшали з 40 до 35 грн/кг, апельсини — з 80 до 65 грн/кг, а груші — з 65 до 50 грн/кг. Усі ці позиції фактично повернулися до цін, зафіксованих наприкінці жовтня.

