Овощи – дорожают, стоимость фруктов ползет вниз: какие цены на продукты в Украине

В начале недели большинство овощей на украинских рынках подорожало, однако помидоры, напротив, заметно потеряли в цене, несмотря на сезонность. Цена на красные томаты за неделю снизилась на 10 гривен – теперь их продают по 60 грн за килограмм.

Розовые помидоры упали в цене еще более ощутимо — сразу на 30 гривен, до 75 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные сайта " Столичного рынка ".

Также подешевели огурцы: по сравнению с минувшей пятницей их цена уменьшилась на 5 гривен, а по сравнению с предыдущей неделей — на 25, поэтому сейчас килограмм стоит 95 гривен.

В то же время остальные овощи в основном подорожали. Исключением стала только цветная капуста, цена на которую снизилась с 33 до 28 грн/кг. А белокочанная капуста прибавила в стоимости — с 10 до 11 грн/кг, пекинская выросла с 20 до 25 грн/кг, а синяя (краснокочанная) — с 23 до 30 грн/кг.

Небольшое подорожание зафиксировано и на других позициях: морковь поднялась в цене на гривну — до 10 грн/кг, а картофель подорожал до 12 грн/кг. Наиболее ощутимый рост произошел в сегменте баклажанов – их стоимость выросла с 65 до 100 грн/кг.

Перец сорта Геркулес прибавил 5 гривен — теперь его продают по 95 грн/кг, в то время как кабачки поднялись в цене сразу на 15 гривен и стоят 70 грн/кг.

Среди фруктов наблюдается понижение цен. В частности, сливы подешевели с 40 до 35 грн/кг, апельсины – с 80 до 65 грн/кг, а груши – с 65 до 50 грн/кг. Все эти позиции фактически вернулись к ценам, зафиксированным в конце октября.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

