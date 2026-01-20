Очікується 8-бальна магнітна буря: прогноз на 20 січня

У вівторок, 20 січня, фахівці прогнозують різке зростання геомагнітної активності — Землю накриє сильний магнітний шторм. За актуальними розрахунками, рівень космічної активності сягне червоного рівня з показником K-індексу близько 8.

Такий рівень відповідає потужній магнітній бурі, яка може суттєво впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих людей, літніх осіб та тих, хто має хронічні захворювання. Про це повідомляє сервіс Meteoagent.

Вже у середу, 21 січня, ситуація поступово стабілізуватиметься. Очікується зниження сонячної активності до показника близько 4,7 бала, що відповідає бурі жовтого рівня середньої інтенсивності.

Слід враховувати, що прогнози геомагнітних бур не є остаточними та можуть коригуватися, адже дані щодо сонячної активності оновлюються кожні три години. Геомагнітні коливання оцінюють за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом, і значення від 5 і вище вважаються магнітною бурею.

Магнітні бурі не є хворобою, однак можуть викликати низку фізіологічних реакцій. Хоча генетичну схильність до метеозалежності мають одиниці, різною мірою на зміни космічної погоди реагують до 70% людей. Бурі зазвичай тривають два-три дні, і хоча кожна клітина людського організму має електричний заряд, більшість людей адаптовані до таких змін і не відчувають серйозного дискомфорту.

Найчастіше погіршення самопочуття фіксують у людей із серцево-судинними захворюваннями та у літньому віці. Серед поширених симптомів — порушення сну, зниження концентрації уваги, підвищена втомлюваність, дратівливість та головний біль.

Щоб легше перенести період підвищеної геомагнітної активності, фахівці радять дотримуватися збалансованого харчування, пити достатню кількість чистої води, повноцінно відпочивати та спати. Корисними будуть щоденні прогулянки на свіжому повітрі тривалістю не менше 30 хвилин, а також водні процедури — душ або відвідування лазні, які допомагають організму краще адаптуватися до зовнішніх змін.

