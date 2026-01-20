Ожидается 8-балльная магнитная буря: прогноз на 20 января

Во вторник, 20 января, специалисты прогнозируют резкий рост геомагнитной активности – Землю накроет сильный магнитный шторм. По актуальным расчетам уровень космической активности достигнет красного уровня с показателем K-индекса около 8.

Такой уровень соответствует мощной магнитной буре, которая может оказывать существенное влияние на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщает сервис Meteoagent.

Уже в среду, 21 января, ситуация будет постепенно стабилизироваться. Ожидается снижение солнечной активности до показателя около 4,7 балла, что соответствует буре желтого уровня средней интенсивности.

Следует учитывать, что прогнозы геомагнитных бурь не окончательны и могут корректироваться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Геомагнитные колебания оценивают по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу, и значения от 5 и выше считаются магнитной бурей.

Магнитные бури не являются болезнью, но могут вызвать ряд физиологических реакций. Хотя генетическую предрасположенность к метеозависимости имеют единицы, в разной степени на изменения космической погоды реагируют до 70% людей. Бури обычно длятся два-три дня, и хотя каждая клетка человеческого организма имеет электрический заряд, большинство людей адаптированы к таким изменениям и не испытывают серьезного дискомфорта.

Чаще ухудшение самочувствия фиксируют у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в пожилом возрасте. Среди распространенных симптомов – нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышенная утомляемость, раздражительность и головная боль.

Чтобы легче перенести период повышенной геомагнитной активности, специалисты советуют соблюдать сбалансированное питание, пить достаточное количество чистой воды, полноценно отдыхать и спать. Полезны будут ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее 30 минут, а также водные процедуры — душ или посещение бани, помогающие организму лучше адаптироваться к внешним изменениям.

