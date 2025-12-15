Чи очікується підвищення тарифів на газ та зростання вартості товарів: до чого готуватись українцям

Підвищення тарифів на природний газ не матиме суттєвого впливу на вартість товарів в Україні. Таку думку висловив аналітик газового ринку Михайло Свищо.

За його словами, можливі коливання цін будуть мінімальними — у межах кількох відсотків — і споживачі навряд чи зможуть простежити пряму залежність між тарифами на газ і подорожчанням продукції. Про це пише Ранок.LIVE.

Експерт зазначив, що підприємства вже закуповують газ за ринковою вартістю, яка останнім часом навіть демонструє тенденцію до зниження. Водночас це не призводить до здешевлення товарів, тож незначне коригування тарифів не змінить загальної цінової ситуації.

Крім того, Михайло Свищо наголосив, що ринкова ціна газу перевищує 20 гривень за кубометр. Після завершення воєнного стану тарифи для населення, за його прогнозом, зростатимуть поступово, оскільки різке підвищення з нинішнього рівня близько 8 гривень є нереалістичним.

