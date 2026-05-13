Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз на 12 травня

У вівторок, 12 травня, в Україні прогнозують відносно спокійну геомагнітну ситуацію. За оцінками фахівців, очікується магнітна буря помірної інтенсивності з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню активності.

Про це повідомляють Meteoagent та British Geological Survey. Фахівці зазначають, що вплив потоку сонячного вітру, який надходив із корональної діри на Сонці, поступово слабшає.

Наразі швидкість сонячного вітру майже повернулася до звичайних показників, тому суттєвих геомагнітних коливань не прогнозується. Загалом геомагнітний фон протягом дня залишатиметься переважно стабільним і без серйозних збурень.

