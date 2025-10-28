Очікується магнітна буря червоного рівень: прогноз на 29 жовтня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що багато людей можуть відчувати головний біль, втому або дратівливість. Геомагнітну активність вимірюють за шкалою від 0 до 9. Якщо планетарний К-індекс перевищує позначку 5, це свідчить про потужну магнітну бурю, яка може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки та зв’язку.

29 жовтня в Україні очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5 — це червоний рівень активності, який може спричиняти зміни настрою, головний біль і втому. Однак варто пам’ятати, що прогнози постійно оновлюються — дані уточнюються кожні три години, тому фахівці радять регулярно стежити за актуальною інформацією. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, коли потоки заряджених частинок — протонів і електронів — досягають магнітосфери Землі та спричиняють її збурення. Під час потужних бур можуть спостерігатися збої у роботі супутникового зв’язку, радіохвиль і GPS-систем, а іноді навіть полярні сяйва.

Для людей магнітні бурі стають випробуванням: змінюється тиск, погіршується концентрація, виникає дратівливість або безсоння. Медики радять у такі дні більше відпочивати, уникати стресів, пити достатньо води, обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі. Повноцінний сон, спокійні прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження допоможуть полегшити стан. Контрастний душ вранці чи тепла ванна ввечері сприятимуть відновленню енергії.

Хоча спеціальних ліків від магнітних бур не існує, дотримання режиму, збалансоване харчування й турбота про свій організм дозволять легше перенести періоди підвищеної сонячної активності.

