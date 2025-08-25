Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: геомагнітний прогноз на 26 серпня

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, найближчі дні не обіцяють значних потрясінь, однак певна активність усе ж очікується. 26 серпня прогнозують дещо вищі показники — 3,7, які відповідають середній активності. Варто пам’ятати, що прогнози можуть оновлюватися кілька разів на добу, адже дані уточнюються кожні три години.

Магнітна буря виникає внаслідок сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. У такі дні можливі не лише зміни у самопочутті, але й технічні збої в роботі зв’язку чи супутників.

Щоб легше переносити цей період, лікарі радять зберігати правильний режим дня, висипатися та харчуватися збалансовано, відмовитися від алкоголю, надмірної кількості кави та важкої їжі. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та достатнє вживання води. Людям із хронічними хворобами варто більше відпочивати й мати при собі необхідні ліки. Контрастний душ зранку може допомогти підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

Магнітні бурі — природне явище, яке неможливо уникнути, проте завдяки простим звичкам можна зменшити їхній вплив і почуватися краще навіть у дні підвищеної сонячної активності.

