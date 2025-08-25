Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: геомагнитный прогноз на 26 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ближайшие дни не обещают значительных потрясений, однако определенная активность все же ожидается. 26 августа прогнозируют несколько более высокие показатели — 3,7, соответствующие средней активности. Следует помнить, что прогнозы могут обновляться несколько раз в сутки, ведь данные уточняются каждые три часа.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Магнитная буря возникает вследствие солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. В такие дни возможны не только изменения самочувствия, но и технические сбои в работе связи или спутников.

Чтобы легче переносить этот период, врачи советуют соблюдать правильный режим дня, высыпаться и питаться сбалансированно, отказаться от алкоголя, избыточного кофе и тяжелой пищи. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и достаточное употребление воды. Людям с хроническими болезнями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

Магнитные бури – естественное явление, которое невозможно избежать, однако благодаря простым привычкам можно уменьшить их влияние и чувствовать себя лучше даже в дни повышенной солнечной активности.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!