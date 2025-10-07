Очікується магнітна буря з К-індексом 4,7: прогноз на 8 жовтня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що часто призводить до головного болю, втоми, дратівливості та навіть безсоння. Найближчими днями геомагнітна активність залишатиметься помірною, проте людям, чутливим до змін погоди, варто бути уважнішими до свого самопочуття.

У середу, 8 жовтня, очікується активність Сонця з К-індексом 4,7, що відповідає середній магнітній бурі жовтого рівня. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Варто зазначити, що прогнози магнітних бур оновлюються кілька разів на добу, тому показники можуть змінюватися залежно від ситуації на Сонці.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів і вибухів на Сонці, коли в космос викидаються потоки заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, вони викликають збурення, які фіксуються як геомагнітна активність. Зазвичай коливання до К-індексу 4 проходять непомітно, однак при показниках вище 5 буря може впливати на самопочуття людей та навіть спричиняти збої у роботі зв’язку.

Під час періодів підвищеної активності багато людей відчувають погіршення здоров’я — зниження тиску, головний біль, апатію, дратівливість або загострення хронічних хвороб. Спеціальних ліків від впливу магнітних бур не існує, однак підтримати організм допоможе правильний режим дня, збалансоване харчування, повноцінний сон і спокійна атмосфера. Варто уникати надмірного вживання кави, алкоголю, гострої та жирної їжі, частіше бувати на свіжому повітрі та пити достатньо води. Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!