Очікується магнітна буря силою 5,7: прогноз геомагнітної активності на 23 січня

23 січня прогнозується підвищена сонячна активність — очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5,7. Такий рівень геомагнітних збурень може позначитися на самопочутті людей, спричиняючи головний біль, швидку втомлюваність і відчуття напруження.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози магнітних бур не є остаточними, адже дані оновлюються кожні три години. Про це повідомляє NOAA.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки заряджених частинок. Досягаючи магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні коливання. Показники К-індексу від 1 до 4 вважаються слабкими, тоді як значення від 5 і вище належать до бур червоного рівня, які можуть впливати як на здоров’я людей, так і на роботу систем зв’язку.

Під час сильних магнітних бур можливі перебої в роботі супутників, мобільного зв’язку та навігаційних систем. Щоб зменшити негативний вплив, фахівці радять дотримуватися режиму дня, обирати легке та збалансоване харчування, пити більше води й приділяти увагу помірній фізичній активності.

