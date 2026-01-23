Ожидается магнитная буря силой 5,7: прогноз геомагнитной активности на 23 января

23 января прогнозируется повышенная солнечная активность – ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5,7. Такой уровень геомагнитных возмущений может сказаться на самочувствии людей, вызывая головную боль, быструю утомляемость и чувство напряжения.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы магнитных бурь не окончательны, ведь данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает NOAA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные колебания. Показатели К-индекса от 1 до 4 считаются слабыми, тогда как значения от 5 и выше относят к бурам красного уровня, которые могут влиять как на здоровье людей, так и на работу систем связи.

Во время сильных магнитных бурь возможны перебои в работе спутников, мобильной связи и навигационных систем. Чтобы уменьшить негативное влияние, специалисты советуют соблюдать режим дня, выбирать легкое и сбалансированное питание, пить больше воды и уделять внимание умеренной физической активности.

Напомним, мы уже писали, где в Украине будет холоднее всего в первые дни нового года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!