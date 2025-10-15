Очікується магнітна буря рівня G1: прогноз на 16 жовтня

Після нещодавньої потужної магнітної бурі геомагнітна ситуація на Землі наразі залишається стабільною, однак уже найближчими днями можливе нове збурення через підвищену сонячну активність.

Фахівці повідомляють, що викиди корональної маси (CME) можуть спричинити помірні магнітні коливання рівня STORM G1 у період з 15 по 17 жовтня. Один або кілька таких викидів можуть бути частково спрямовані на Землю.

Водночас у Центрі прогнозування космічної погоди уточнюють, що 16 жовтня ймовірна магнітна буря рівня G1. Про це повідомляє British Geological Survey Geomagnetism.

Для розуміння: G-індекс показує силу геомагнітних бур за шкалою від 1 до 5, де рівень G1 відповідає К-індексу 5. Сам К-індекс вимірює загальну активність магнітного поля Землі у діапазоні від 0 до 9.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм, медики радять дотримуватися здорового режиму сну (щонайменше 8 годин на добу), підтримувати водний баланс, пити достатньо чистої води та відмовитися від важкої їжі й алкоголю, надаючи перевагу легким, збалансованим стравам.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!