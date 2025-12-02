Очікується потужна магнітна буря: прогноз на 2 грудня

Перші п’ять днів грудня будуть неспокійними для магнітосфери Землі — Сонце продовжує викидати потоки заряджених частинок, які викличуть помірні та сильні геомагнітні бурі. Особливо уважними варто бути метеочутливим людям, тим, хто має серцево-судинні захворювання, гіпертонію, неврологічні чи ендокринні проблеми, а також літнім людям.

2 грудня — ввечері активність наростатиме, ближче до ночі індекс дійде до Kp-5. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Геомагнітна буря — це різке "розхитування" магнітного щита Землі потоком сонячного вітру. У сильні дні можливі перебої GPS-навігації, слабший радіозв’язок, коливання напруги в електромережах і навіть дрібні збої в роботі супутників.

Для людини наслідки проявляються у вигляді головного болю чи мігрені, запаморочення, різкого падіння концентрації, сонливості або, навпаки, безсоння, перепадів настрою, відчуття слабкості та загострення хронічних хвороб.

Щоб пройти цей період максимально комфортно, достатньо кількох простих правил. Намагайтеся лягати й вставати в один і той самий час, їсти легку їжу без надмірної солі та жиру, пити багато чистої води й трав’яних чаїв. Обов’язково гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати, уникайте сварок і надмірних навантажень. Кава, енергетики та алкоголь краще обмежити чи зовсім виключити. Помірна рухова активність — прогулянка, йога чи легка розминка — допоможе розігнати кров і додати бадьорості. Якщо є хронічні захворювання — тримайте ліки під рукою і не ігноруйте тривожні симптоми.

