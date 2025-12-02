Ожидается мощная магнитная буря: прогноз на 2 декабря

Первые пять дней декабря будут беспокойны для магнитосферы Земли — Солнце продолжает выбрасывать потоки заряженных частиц, которые вызовут умеренные и сильные геомагнитные бури. Особенно внимательными следует быть метеочувствительным людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, неврологические или эндокринные проблемы, а также пожилым людям.

2 декабря вечером активность будет нарастать, ближе к ночи индекс дойдет до Kp-5. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Геомагнитная буря – это резкое "расшатывание" магнитного щита Земли потоком солнечного ветра. В сильные дни возможны перебои GPS-навигации, более слабая радиосвязь, колебания напряжения в электросетях и даже мелкие сбои в работе спутников.

Для человека последствия проявляются в виде головных болей или мигрени, головокружения, резкого падения концентрации, сонливости или, наоборот, бессонницы, перепадов настроения, ощущения слабости и обострения хронических болезней.

Чтобы пройти этот период максимально комфортно, достаточно несколько простых правил. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, есть легкую пищу без излишней соли и жира, пить много чистой воды и травяных чаев. Обязательно гуляйте на свежем воздухе, проветривайте комнаты, избегайте ссор и чрезмерных нагрузок. Кофе, энергетики и алкоголь лучше ограничить или совсем исключить. Умеренная двигательная активность – прогулка, йога или легкая разминка – поможет разогнать кровь и добавить бодрости. Если есть хронические заболевания – держите лекарство под рукой и не игнорируйте тревожные симптомы.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

