Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 3 вересня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що багато людей скаржаться на головний біль, втому чи підвищену нервозність. Геомагнітна активність визначається за планетарним К-індексом від 0 до 9. Якщо показник сягає 5 і вище, йдеться про сильну бурю.

У середу, 3 вересня, активність становитиме 3,7, тобто до середнього рівня. Варто враховувати, що такі прогнози оновлюються кожні три години, тому інформація може змінюватися. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря — це явище, спричинене спалахами на Сонці, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі. Невеликі коливання, до К-індексу 4, зазвичай залишаються непомітними, тоді як рівень від 5 і вище може спричинити проблеми зі здоров’ям і збоями у роботі супутників, мобільного зв’язку та радіочастот. Особливо сильні бурі, коли показник сягає 7 або 8, іноді супроводжуються появою полярних сяйв.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Під час таких днів лікарі радять дотримуватися правильного режиму сну та харчування, відмовитися від надмірного вживання кави, алкоголю та важкої їжі, пити більше води, віддавати перевагу легким фізичним навантаженням і прогулянкам на свіжому повітрі. Водночас варто уникати стресів і конфліктів, а людям із хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Корисним може стати контрастний душ зранку та тепла ванна ввечері, що допоможе полегшити симптоми й підтримати організм у періоди підвищеної сонячної активності.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!