Пасажирський потяг зійшов щ рейок у Мексиці: щонайменше 13 загиблих (фото)

У мексиканському штаті Оахака на півдні країни сталася масштабна залізнична катастрофа — пасажирський поїзд зійшов із рейок. За попередніми даними, загинули щонайменше 13 людей, ще близько сотні пасажирів зазнали поранень.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну інформацію мексиканської влади, аварія трапилася неподалік міста Нісанда. На борту поїзда перебували 250 осіб, серед яких 241 пасажир і дев’ять членів екіпажу.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що п’ятеро постраждалих перебувають у вкрай тяжкому стані. Вона також зазначила, що до району аварії направлено представників влади для підтримки родин загиблих та організації допомоги постраждалим.

Губернатор Оахаки повідомив, що місцева влада тісно співпрацює з федеральними структурами, аби забезпечити належну медичну та гуманітарну допомогу всім, хто постраждав унаслідок трагедії. Тим часом Генеральна прокуратура Мексики вже відкрила офіційне розслідування причин аварії.

За даними Reuters, поїзд було запущено у 2023 році в межах проєкту Інтерокеанічного коридору. Ця інфраструктурна ініціатива має на меті з’єднати порт на узбережжі Тихого океану з портом Мексиканської затоки та перетворити регіон на важливий торговельний вузол.

У межах цього проєкту Мексика розвиває порти, залізничну мережу та промислову інфраструктуру, прагнучи створити альтернативний маршрут міжнародної торгівлі, здатний конкурувати з Панамським каналом. Водночас розвиток залізничного сполучення розглядається як ключовий чинник економічного зростання південних регіонів країни.

