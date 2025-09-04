Пенсії на картках під загрозою: українським пенсіонерам пояснили, хто ризикує залишитися без доступу до грошей

Багато українських пенсіонерів отримують свої виплати на банківські картки, проте не завжди активно ними користуються, залишаючи гроші накопичуватися. Така практика може стати підставою для тимчасового блокування рахунку.

Як повідомляє видання "На пенсії", причина полягає у відсутності руху коштів протягом пів року. Це стосується різних операцій, зокрема:

зняття готівки;

розрахунків у магазинах чи в інтернеті;

переказів на інші рахунки.

У випадку блокування виплата пенсійних коштів зупиняється до відновлення активності за карткою.

Читайте також: Дехто з українців може оформити пенсію незалежно від віку: кого стосується та який розмір виплат

Ще однією підставою для блокування може стати несвоєчасне проходження обов’язкової ідентифікації. Вона необхідна, щоб підтвердити, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

Як відновити нарахування пенсії

Щоб відновити виплати, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Зазвичай гроші починають надходити знову протягом 10 робочих днів після звернення.

Проходження ідентифікації

У 2025 році пройти ідентифікацію необхідно до 31 грудня. Зробити це можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг;

у форматі відеоконференції після онлайн-заявки;

у консульстві чи посольстві України за кордоном із подальшим надсиланням документів поштою.

Окремі категорії пенсіонерів повинні пройти перевірку раніше – до 1 жовтня. Це стосується:

отримувачів пенсій, які мешкають на тимчасово окупованих територіях;

українців, що перебувають за кордоном і отримують виплати;

тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав із окупованих регіонів, але не став на облік як внутрішньо переміщена особа.

Усі ці вимоги закріплені у статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше ми розповідали, яка категорія військовослужбовців має право на дострокову пенсію та що для цього потрібно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!