Яка категорія військовослужбовців має право на дострокову пенсію та що для цього потрібно

В Україні передбачено можливість дострокового виходу на пенсію для окремих категорій громадян. Це право мають військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також особи, що отримали статус учасника бойових дій.

Такі норми закріплені у законодавстві, зокрема у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це пише Новини. Live.

Умови виходу на пенсію залежать від віку та страхового стажу. Для чоловіків встановлено мінімальний вік 55 років і не менше 25 років стажу, для жінок — 50 років і щонайменше 20 років стажу.

Розмір майбутньої виплати визначається тривалістю набутого стажу та розміром заробітку, з якого сплачувалися внески. Водночас учасники бойових дій мають право на додаткові доплати. Серед них — підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цільова допомога на прожиття у сумі 40 грн, а також щомісячна державна адресна допомога у разі, якщо загальний розмір пенсійних виплат не досягає 4 958 грн.

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як онлайн через вебпортал електронних послуг, так і особисто у будь-якому сервісному центрі.

