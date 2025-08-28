Какая категория военнослужащих имеет право на досрочную пенсию и что для этого необходимо

В Украине предусмотрена возможность досрочного ухода на пенсию для отдельных категорий граждан. Это право имеют военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, а также лица, получившие статус участника боевых действий.

Такие нормы закреплены в законодательстве, в частности, в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом пишет Новости. Live.

Условия ухода на пенсию зависят от возраста и страхового стажа. Для мужчин установлен минимальный возраст 55 лет и не менее 25 лет стажа, для женщин – 50 лет и не менее 20 лет стажа.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Размер предстоящей выплаты определяется продолжительностью приобретенного стажа и размером заработка, с которого уплачивались взносы. В то же время, участники боевых действий имеют право на дополнительные доплаты. Среди них повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, целевая помощь на проживание в сумме 40 грн, а также ежемесячная государственная адресная помощь в случае, если общий размер пенсионных выплат не достигает 4 958 грн.

Чтобы воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как онлайн через веб-портал электронных услуг, так и лично в любом сервисном центре.

Напомним, мы уже писали, имеет ли право УБД на бесплатный проезд по общественному транспорту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!