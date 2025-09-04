Пенсии на картах под угрозой: украинским пенсионерам объяснили, кто рискует остаться без доступа к деньгам

Многие украинские пенсионеры получают свои выплаты на банковские карты, однако не всегда активно ими пользуются, оставляя деньги накапливаться. Такая практика может стать основанием для временной блокировки счета.

Как сообщает издание "На пенсии", причина заключается в отсутствии движения средств в течение полугода. Это касается разных операций, в частности:

снятие наличных денег;

расчетов в магазинах или интернете;

переводы на другие счета.

В случае блокировки выплата пенсионных средств останавливается до возобновления активности по карте.

Еще одним основанием для блокировки может стать несвоевременное прохождение обязательной идентификации. Она необходима, чтобы подтвердить, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена.

Как восстановить начисление пенсии

Чтобы возобновить выплаты, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Обычно деньги начинают поступать снова в течение 10 рабочих дней после обращения.

Прохождение идентификации

В 2025 году пройти идентификацию нужно до 31 декабря. Сделать это можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг;

в формате видеоконференции после онлайн-заявки;

в консульстве или посольстве Украины за границей с последующей отправкой документов по почте.

Отдельные категории пенсионеров должны пройти проверку раньше – до 1 октября. Это касается:

получателей пенсий, проживающих на временно оккупированных территориях;

украинцев, которые находятся за границей и получают выплаты;

тех, кто после 24 февраля 2022 выехал из оккупированных регионов, но не стал на учет как внутренне перемещенное лицо.

Все эти требования закреплены в статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

