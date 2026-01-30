Пенсіонерів звільнили від сплати одного з податків: про що йдеться

Земельні паї в Україні — це частки сільськогосподарських угідь, які в минулому були передані колишнім працівникам колгоспів і радгоспів. Сьогодні їхні власники можуть самостійно обробляти землю або передавати її в оренду агропідприємствам.

Із 1 січня 2022 року для власників землі запровадили мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ), а вже з 2023 року воно поширюється і на паї, які не здаються в оренду. Це означає, що навіть якщо земельний пай не використовується або не переданий аграріям, власник усе одно повинен сплатити визначену мінімальну суму податку. Про це пише Уніан.

Важливо розуміти: податок на пай не є окремим видом збору — він входить до загального земельного податку, але застосовується безпосередньо до кожної пайової ділянки, що перебуває у приватній власності.

Як визначається податок на землю: хто і скільки платить

Відповідно до Закону України №4015-IX, мінімальне податкове зобов’язання становить 5,7% від нормативної грошової оцінки (НГО) земельної ділянки. У 2026 році змін цього показника не передбачено.

Водночас діють мінімальні порогові значення, нижче яких сума МПЗ бути не може:

1 400 грн за 1 гектар ріллі ;

; 700 грн за 1 гектар інших сільськогосподарських угідь.

До суми МПЗ зараховуються всі податки, які вже були сплачені у зв’язку з використанням землі та аграрною діяльністю. Серед них:

земельний податок;

єдиний податок (для платників 4-ї групи);

податок на прибуток;

ПДФО та військовий збір із зарплат найманих працівників.

Якщо загальна сума цих платежів менша за нараховане МПЗ, різницю доведеться доплатити.

Формула розрахунку МПЗ

Незважаючи на складність термінології, розрахунок можна виконати самостійно. Для цього потрібно знати нормативну грошову оцінку землі.

Формула виглядає так:

МПЗ = НГО × коефіцієнт × кількість місяців володіння / 12.

Коефіцієнт визначається Податковим кодексом України та є однаковим для земель однієї категорії.

Чи сплачують пенсіонери податок на землю та пай

Податковий кодекс України (ст. 281) визначає категорії громадян, які звільняються від сплати земельного податку. До них належать:

пенсіонери за віком;

ветерани війни;

особи з інвалідністю I–II груп;

батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Однак ці пільги діють лише для певних типів земель і в межах установлених площ:

до 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

присадибні ділянки: до 0,25 га в селах, до 0,15 га в селищах, до 0,10 га в містах;

дачні ділянки — до 0,10 га;

гаражі — до 0,01 га;

садівництво — до 0,12 га.

На земельні паї ці пільги не поширюються. Тобто пенсіонери зобов’язані сплачувати податок за пай на загальних підставах, так само як і всі інші власники.

Єдине виняткове правило — якщо пай або земельна ділянка передані в оренду платнику єдиного податку 4-ї групи. У такому разі податкове зобов’язання покладається на орендаря, а не на власника.

Також МПЗ не застосовується до земельних ділянок загальною площею до 0,5 га (за дотримання встановлених умов) і до земель, розташованих у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях — на період дії відповідного статусу.

Як оформити пільгу на земельний податок

Щоб скористатися пільгами, необхідно звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки та подати документи, які підтверджують право на звільнення від податку.

Залежно від категорії пільговика подаються такі документи:

пенсіонерам — пенсійне посвідчення;

ветеранам війни — відповідне посвідчення;

особам з інвалідністю I–II груп — довідка МСЕК;

батькам багатодітних сімей — свідоцтва про народження дітей та документ про батьківство;

постраждалим від аварії на ЧАЕС — посвідчення встановленого зразка.

Станом на 2026 рік жодних нових пільг щодо сплати податку на земельні паї для пенсіонерів не запроваджено. Власники паїв, у тому числі пенсіонери, зобов’язані сплачувати податок у загальному порядку, за винятком випадків, коли земля передана в оренду платникам єдиного податку четвертої групи.

