Пенсионеров освободили от уплаты одного из налогов: о чем идет речь

Земельные паи в Украине — это части сельскохозяйственных угодий, которые в прошлом были переданы бывшим работникам колхозов и совхозов. Сегодня их владельцы могут самостоятельно возделывать землю или передавать ее в аренду агропредприятиям.

С 1 января 2022 года для собственников земли ввели минимальное налоговое обязательство (МНС), а уже с 2023 года оно распространяется и на паи, которые не сдаются в аренду. Это означает, что даже если земельный пай не используется или не передан аграриям, владелец все равно должен уплатить определенную минимальную сумму налога. Об этом пишет Униан.

Важно понимать: налог на пай не является отдельным видом сбора — он входит в общий земельный налог, но применяется непосредственно к каждому долевому участку, который находится в частной собственности.

Как определяется налог на землю: кто и сколько платит

Согласно Закону Украины №4015-IX, минимальное налоговое обязательство составляет 5,7% от нормативной денежной оценки (НПО) земельного участка. В 2026 году изменения этого показателя не предусмотрены.

В то же время действуют минимальные пороговые значения, ниже которых сумма МНС быть не может:

1 400 грн за 1 гектар пашни ;

; 700 грн за 1 гектар других сельскохозяйственных угодий.

В сумму МНС входят все налоги, которые уже были уплачены в связи с использованием земли и аграрной деятельностью. Среди них:

земельный налог;

единый налог (для плательщиков 4-й группы);

налог на прибыль;

НДФЛ и военный сбор по зарплатам наемных работников.

Если общая сумма этих платежей меньше начисленного МНС, разницу придется доплатить.

Формула расчета МНС

Несмотря на сложность терминологии, расчет можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо знать нормативную денежную оценку земли.

Формула выглядит так:

МНС = НГО × коэффициент × количество месяцев владения /12.

Коэффициент определяется Налоговым кодексом Украины и одинаков для земель одной категории.

Уплачивают ли пенсионеры налог на землю и пай

Налоговый кодекс Украины (ст. 281) определяет категории граждан, освобождаемых от уплаты земельного налога. К ним относятся:

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны;

лица с инвалидностью I–II групп;

родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.

Однако эти льготы действуют только для определенных типов земель и в пределах установленных площадей:

до 2 га – для ведения личного крестьянского хозяйства;

приусадебные участки: до 0,25 га в деревнях, до 0,15 га в поселках, до 0,10 га в городах;

дачные участки – до 0,10 га;

гаражи - до 0,01 га;

садоводство – до 0,12 га.

На земельные паи эти льготы не распространяются. То есть пенсионеры обязаны платить налог за пай на общих основаниях, равно как и все остальные собственники.

Единственное исключительное правило – если пай или земельный участок переданы в аренду плательщику единого налога 4-й группы. В таком случае налоговое обязательство возлагается на арендатора, а не на собственника.

Также МНС не применяется к земельным участкам общей площадью до 0,5 га (при соблюдении установленных условий) и к землям, расположенным в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях – на период действия соответствующего статуса.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Как оформить льготу на земельный налог

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка и предоставить документы, подтверждающие право на освобождение от налога.

В зависимости от категории льготника подаются следующие документы:

пенсионерам - пенсионное удостоверение;

ветеранам войны - соответствующее удостоверение;

лицам с инвалидностью I–II групп – справка МСЭК;

родителям многодетных семей - свидетельства о рождении детей и документ об отцовстве;

пострадавшим от аварии на ЧАЭС удостоверение установленного образца.

По состоянию на 2026 год никаких новых льгот по уплате налога на земельные паи для пенсионеров не введено. Владельцы паев, в том числе пенсионеры, обязаны платить налог в общем порядке, за исключением случаев, когда земля передана в аренду плательщикам единого налога четвертой группы.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!