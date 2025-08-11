'Переговори варті зусиль, навіть якщо це не спрацює': Венс заявив, що припинення війни в Україні виглядає 'дуже непростим'

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що навіть за посередництва Вашингтона мирне врегулювання війни між Україною та Росією навряд чи повністю задовольнить обидві сторони. Водночас він переконаний, що спроба переговорів усе одно варта зусиль, навіть якщо результат виявиться невдалим.

В інтерв’ю Fox News, Венс визнав, що завершення війни виглядає складним завданням. За його словами, якщо виходити з нинішньої лінії фронту та намагатися знайти домовленість, яка дозволить українцям і росіянам жити у відносному мирі та припинити кровопролиття, то така угода навряд чи зробить когось по-справжньому задоволеним.

Він підкреслив, що обидві сторони, ймовірно, залишаться розчарованими, але без участі Дональда Трампа організувати ефективні переговори буде неможливо.

Венс також передав слова Трампа після розмови з ним: можливо, такий підхід спрацює, можливо, й ні, але варто спробувати й використати дипломатичний вплив президента США, щоб покласти край цьому конфлікту.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як.

