'Переговоры достойны усилий, даже если это не сработает': Вэнс заявил, что прекращение войны в Украине выглядит 'очень непростым'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что даже при посредничестве Вашингтона мирное урегулирование войны между Украиной и Россией вряд ли полностью удовлетворит обе стороны. В то же время он убежден, что попытка переговоров все равно достойна усилий, даже если результат окажется неудачным.

В интервью Fox News, Вэнс признал, что завершение войны выглядит сложной задачей. По его словам, если выходить из нынешней линии фронта и пытаться найти договоренность, которая позволит украинцам и россиянам жить в относительном мире и прекратить кровопролитие, такое соглашение вряд ли сделает кого-то по-настоящему довольным.

Он подчеркнул, что обе стороны, вероятно, останутся разочарованы, но без участия Дональда Трампа организовать эффективные переговоры будет невозможно.

Вэнс также передал слова Трампа после разговора с ним: возможно, такой подход сработает, возможно, нет, но стоит попробовать и использовать дипломатическое влияние президента США, чтобы положить конец этому конфликту.

Напомним, Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как.

