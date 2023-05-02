Чому листя смородини скручується та покривається виразками: як боротися

Якщо на листі смородини з'явилися червоні здуті плями, рослину атакували шкідники, що висмоктують його соки. Зазвичай до такого призводить зараження смородини попелицею. Через цього шкідника листя смородини покривається червоно-бурими плямами та здувається. Через це молоде листя грубіє, рослина припиняє рости.

Якщо вчасно не знешкодити тлю, вона швидко заразить увесь кущ та може перелізти на інші рослини. Крилаті самки попелиці перелітають на інші рослини в саду і живуть там до кінця літа, а потім повертаються на кущі смородини, відкладають на її листі та пагонах яйця й навесні знову починають знищувати рослини.

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Скручене листя смородини означає, що його поїдає шкідник – гусінь метелика листовертки.

Для боротьби з цими шкідниками городники радять видаляти заражене листя з кущів смородини та знищувати їх. При необхідності можна використовувати інсектицидні та фунгіцидні препарати, проте слід дотримуватися інструкцій та застосовувати їх з урахуванням порад.

Народні способи боротьби зі шкідниками на кущах смородини

Народні способи боротьби зі шкідниками на кущах смородини можуть бути досить ефективними, особливо якщо ви прагнете уникнути використання хімічних препаратів.

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Ось декілька народних способів боротьби зі шкідниками на кущах смородини:

Розчин соди: Додайте 2 столові ложки соди до 4 літрів води та ретельно перемішайте. Розпиліть розчин на листя кущів смородини. Сода може допомогти вбити шкідників та захистити рослини від хвороб.

Розчин мила: Додайте 2 столові ложки рідкого мила до 4 літрів води та ретельно перемішайте. Розпиліть розчин на листя кущів смородини. Мило допомагає утворити плівку на листі, яка може запобігти розвитку шкідників та хвороб.

Розчин часнику: Заваріть 3-4 зубчики часнику в літрі води, дайте настоятися упродовж декількох годин, потім процідіть. Розпиліть отриманий розчин на кущі смородини. Часник має антибактеріальні властивості та може допомогти вбити шкідників.

Використання рослинних олій: Розчин олій евкаліпта, чайного дерева та м'яти може бути досить ефективним у боротьбі зі шкідниками. Додайте кілька крапель кожного масла до пляшки з розчином води та ретельно перемішайте. Розпиліть розчин на листя куща смородини.

Використання попелу: Розподіліть тонкий шар деревного попелу під кущами смородини. Це може допомогти відлякувати шкідників та запобігти їхньому поширенню.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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