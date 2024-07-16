Чому не можна використовувати генератори у багатоповерхівках: відповіли у Держенергонагляді

Державна інспекція енергетичного нагляду України (ДІЕН) наголошує на життєво важливих правилах використання електрогенераторів, адже ці пристрої, хоч і рятують у час відключень електроенергії, можуть нести серйозну небезпеку, якщо їх експлуатувати неправильно. Про це пише sud.ua.

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Пам'ятайте:

Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі: Не ризикуйте, використовуючи генератор у багатоквартирному будинку, навіть на балконі! Встановлюйте його на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей, гаражів, а також інших будівель. Забезпечте відстань мінімум 1 метр до стін та обладнання.

Захистіть генератор від негоди: вода та атмосферні опади можуть призвести до поломки або ураження електричним струмом.

Дотримуйтесь правил заправки: дайте генератору остигнути перед заправкою, щоб уникнути спалаху палива та травм. Зберігайте бензин подалі від генератора.

Підключайте прилади безпечно: найкращий спосіб - використовувати подовжувач, підключивши до нього лише ті прилади, які дійсно необхідні.

Підключення до мережі: якщо виникає часта потреба в генераторі, підключіть його до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву (АВР), але зверніться до кваліфікованого електрика для виконання цих робіт.

Важливо!

Суворо дотримуйтесь інструкції виробника вашого генератора.

Ніколи не залишайте генератор без нагляду під час роботи.

Використовуйте лише сертифіковані подовжувачі та кабелі.

Не перевантажуйте генератор.

Регулярно проводьте технічне обслуговування генератора.

Нагадаємо, ми вже писали, які прилади категорично не можна підключати до генератора.

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