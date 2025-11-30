Вживаний Тоyota Auris: чи варто витрачати гроші 

Toyota Auris уже багато років залишається одним із найнадійніших і найліквідніших компактних автомобілів на вторинному ринку України. По суті це хетчбек-версія легендарної Corolla, тому вся конструкція, двигуни й підвіска успадкували тойотівську "невбиваємість" і дешевизну обслуговування.

Перше покоління (2006–2012) — це класичний, простий і дуже живучий автомобіль із кузовом, який майже не іржавіє, міцними атмосферними бензиновими моторами 1.33, 1.4 і 1.6 та найбажанішим гібридом 1.8. Про це написав Moto.

Гібрид першого Auris досі вважається одним із найвигідніших варіантів: у місті витрачає менше 5 літрів, батарея живе 300–400 тисяч кілометрів, а запчастини коштують копійки. Дизелі краще оминати — у них часто "вмирає" головка блока й система нейтралізації.

Друге покоління (2012–2019) отримало сучасніший, кутастіший дизайн, кращу шумоізоляцію й опціональний універсал Touring Sports із величезним багажником. Тут знову лідирують ті ж атмосферні бензинові двигуни та гібрид 1.8, який після рестайлінгу 2015 року став ще комфортнішим. Єдиний мотор, якого варто боятися — турбований 1.2 (з 2015 року): турбіна часто виходить з ладу вже після 60–80 тисяч кілометрів і ремонт виходить дорогим.

Зараз в Україні Auris першого покоління коштує в середньому 6500–9000 доларів, друге — 9500–15 000 доларів залежно від року й стану. Найбільшим попитом користуються гібриди 2015–2019 років: за 13–15 тисяч ви отримуєте сучасний вигляд, мінімальну витрату палива й машину, яка спокійно проїде ще 300+ тисяч кілометрів практично без вкладень.

