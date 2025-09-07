Похолоднішає та підуть дощі: синоптики розповіли, де в Україні погіршиться погода з 8 вересня

Після теплих, майже літніх вихідних з рідкими дощами, в Україні очікується збільшення опадів та зниження денної температури повітря.

За прогнозом Укргідрометцентру, на початку тижня збережеться тепла погода з переважно сухими умовами. Короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях, а на сході очікуються локальні грози.

Загалом температура повітря вдень знизиться: на півдні буде до +29 градусів. Вночі температура опуститься до +11 градусів, що характерно для західних, північних, східних та центральних регіонів.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 8 вересня

У західних областях очікується мінлива хмарність без опадів, проте місцями можливі короткочасні дощі. Вночі температура коливатиметься від +12 до +14 градусів, вдень – від +23 до +26 градусів.

На півночі країни також буде мінлива хмарність, без опадів, але на окремих ділянках можливі невеликі дощі. Температура вночі варіюватиметься від +12 до +14 градусів, вдень – від +23 до +26 градусів.

У центральних областях також очікується мінлива хмарність, без дощів, за винятком місцями короткочасних дощів. Вночі температура буде від +11 до +14 градусів, вдень – від +23 до +27 градусів.

На південь буде сонячно, з перемінною хмарністю та без опадів. Вночі температура складе від +14 до +16 градусів, вдень – від +26 до +28 градусів.

У східних областях переважатиме мінлива хмарність, з дощами, а місцями і з грозами. Температура вночі буде від +13 до +16 градусів, вдень – від +23 до +25 градусів.

У Криму також буде сонячно з мінливою хмарністю, без опадів. Вночі температура повітря варіюватиметься від +14 до +16 градусів, а вдень – від +26 до +28 градусів.

