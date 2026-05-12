Похолодання до 11 градусів, сильний вітер та грози: коли очікувати в Україні

Найближчими днями погода в Україні формуватиметься під впливом активних атмосферних фронтів. Вони принесуть не лише травневе тепло, а й дощі, грози та сильний поривчастий вітер.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у понеділок в Україні збережеться тепла погода — температура повітря становитиме +20…+24 градуси. Водночас більшість регіонів накриють опади. Уже з 13 травня очікується відчутне похолодання: денна температура знизиться до +11…+14 градусів.

Грозові дощі 12 травня найбільш імовірні у західних областях, а також у центральній частині країни — на Вінниччині, Житомирщині та Черкащині. Опади прогнозують і на Київщині, Одещині, а подекуди — у Харківській та Луганській областях. Вдень температура повітря становитиме +19…+23 градуси, тоді як на Закарпатті буде прохолодніше — лише +13…+17.

Синоптики також попереджають про сильний вітер. У західних регіонах він буде північно-західного напрямку, на решті території — південного. Швидкість поривів сягатиме 7–12 м/с, а під час гроз може бути ще сильнішою. На сході країни вітер буде помірним.

Керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що після проходження фронту на Лівобережжі настане лише короткочасне покращення погоди. Уже наприкінці тижня атмосферні процеси знову активізуються через вплив циклонів.

Попри тепле та вологе повітря, через хмарність, дощі та грози справжнього весняного тепла українці майже не відчують. У нічні години температура триматиметься в межах +8…+13 градусів, удень — +14…+19. Найсильніші опади прогнозують 13–14 травня.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляє, що вночі 12 травня дощі очікуються на заході України, а вдень — місцями у північних, центральних та південних областях. Подекуди можливі грози, град і шквали до 15–20 м/с.

За його словами, у східних регіонах суттєвих опадів не передбачається. Вітер буде південний, а вдень зміниться на західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +8…+13 градусів, удень — +17…+24. У західних областях буде прохолодніше — +10…+15.

В Українському гідрометцентрі повідомили, що 12 травня по країні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах прогнозують сильні дощі, а вдень на Правобережжі — грози та шквали 15–20 м/с. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Вітер переважно південного напрямку, 7–12 м/с. Нічна температура коливатиметься від +8 до +13 градусів, денна — від +18 до +23. На крайньому заході країни температура повітря становитиме +12…+17 градусів. Через сильні дощі, грози та поривчастий вітер у низці областей оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

