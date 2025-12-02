Помідори подорожчали, ціни на капусту впали: як змінилась вартість продуктів в Україні

За останній тиждень на українському оптовому ринку овочів та фруктів спостерігається неоднорідна динаміка: теплична продукція загалом дорожчає через скорочення пропозиції та сезонні фактори, тоді як елементи борщового набору дешевшають.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit (станом на початок грудня 2025 року). Найбільше подорожчали помідори — діапазон зріс із 35–60 до 50–100 грн/кг. Огірки показали ще більшу волатильність: якщо тиждень тому їх продавали по 100–140 грн/кг, то зараз ціна коливається від 70 до 160 грн/кг. Солодкий перець також додав у ціні — з 80–100 до 95–135 грн/кг, тоді як баклажани трохи подешевшали (80–90 грн/кг замість 85–95), а кабачки впали відчутніше — з 65–75 до 50–60 грн/кг.

Серед капусти білокачанна стала єдиною, що подешевшала — тепер її пропонують по 7–10 грн/кг замість 8–10. Натомість пекінська піднялася до 22–25 грн/кг, цвітна — до 25–38 грн/кг, синя — до 20–30 грн/кг, а броколі показала найсильніше зростання — з 35–45 до 50–60 грн/кг.

Борщовий набір загалом став трохи доступнішим: верхня межа цін на буряк, моркву та ріпчасту цибулю опустилася на одну гривню (тепер 8–9, 8–10 та 7–9 грн/кг відповідно). Картопля залишилася на попередньому рівні — 8–12 грн/кг.

У фруктовому сегменті приємно здешевшали мандарини (55–85 грн/кг замість 60–120) та яблука (верхня межа знизилася з 45 до 35 грн/кг). Водночас сливи різко пішли вгору — з 20–50 до 25–80 грн/кг через завершення сезону.

Загалом аналітики EastFruit зазначають, що взимку тепличні овочі, найімовірніше, ще подорожчають через витрати на опалення та логістику, а борщовий набір, навпаки, має шанс залишитися відносно стабільним.

