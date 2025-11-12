Допомога при народженні дитині: яка категорія матерів не отримає 50 тисяч

В Україні з 2026 року державна допомога при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень, однак отримати її зможуть не всі батьки. Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", виплата не нараховуватиметься у випадках, якщо дитина народилася мертвою, якщо батьків позбавлено батьківських прав, або якщо дитину вилучили з сім’ї, але без офіційного позбавлення прав.

Крім того, допомога не надаватиметься, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні чи якщо опікуна позбавлено права піклуватися про неї. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець уточнила, що 50 тисяч гривень отримають лише матері, які народять після 1 січня 2026 року. Натомість батьки дітей, яким на цю дату ще не виповниться року, зможуть претендувати на додаткову допомогу в розмірі 7 тисяч гривень — до досягнення малюком однорічного віку.

Також уряд планує з 2027 року впровадити програму підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Вона передбачатиме надання асистентів для допомоги родинам, створення можливостей для короткочасного відпочинку батьків та розвиток закладів денного перебування дітей, де вони зможуть соціалізуватися, поки батьки працюють.

