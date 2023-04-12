Поплювати через плече, щоб не наврочити: як з'явилось це вірування

Навіщо люди плюють через ліве плече, щоб не наврочити

Традиція плювати через ліве плече, яка може здатися дивною або неприйнятною в сучасному світі, має свої корені в давніх віруваннях та обрядах. Ця дія виконувалася з різних мотивів, таких як відвернення лиха або очищення, і мала важливе місце в культурному спадку багатьох народів.

Про це розповіли фольклористика та антропологиня Дар'я Анцибор та дослідниця народних вірувань та етнологиня Анна Ніколаєва.

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Одним з важливих аспектів плювання в народній уяві була його захисна функція. Вважалося, що слина має властивості води і може відвернути негативні наслідки або "очистити" слова від негативного значення.

"Сам акт плювання для захисту – це концепція води та очищення. Бо слина – це та ж вода. І коли ми символічно плюємо, то очищаємо свої або чужі слова від негативного значення", – зауважила етнологиня Анна Ніколаєва.

Одним з поширених варіантів плювання було тричі плювати через ліве плече, оскільки в народній вірі ліва сторона вважалася "зла" або пов'язаною з "лукавим".

"Вважається, що у нас на правому плечі сидить добрий ангел, а на лівому – чорт. Тому коли плюємо через ліве плече, то ніби плюємо на злого, щоб він нас не спокушав", – додала Анна Ніколаєва.

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Варто відзначити, що народ завжди ставився з обережністю до виділень з організму, оскільки вони мали подвійний ефект у той час. Використання таких виділень могло мати як позитивний, так і негативний вплив. З одного боку, люди використовували їх для свого захисту. Але, з іншого боку, інші особи могли використовувати ці виділення проти них.

Наприклад, в носіїв традиційної культури вірилося, що "знаючі" люди могли передати хворобу, якщо мали доступ до крові, поту, слини чи екскрементів потрібної людини.

Крім того, люди боялися залишати сліди від своїх ніг на дорозі, оскільки вірили, що відьми можуть зібрати ці сліди і використати їх проти них, заговоривши людину.

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