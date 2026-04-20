'Настав час покінчити з іранською машиною убивств' - Трамп звинуватив Іран у порушенні перемирʼя

За словами американського лідера, Вашингтон пропонує Ірану "чесну та розумну угоду". Водночас він звинуватив Тегеран у порушенні домовленостей про припинення вогню, заявивши, що напередодні іранські сили відкрили вогонь в Ормузькій протоці.

Про це він повідомив у дописі в Truth Social. Трамп стверджує, що під обстріл нібито потрапили французьке судно та вантажний корабель із Великої Британії.

"Мої представники вирушили до Ісламабада, Пакистан. Уже завтра ввечері вони будуть там для переговорів", — зазначив президент США. Також він назвав дивним рішення Ірану щодо закриття Ормузької протоки, заявивши, що Сполучені Штати й без того контролювали ситуацію в регіоні.

За словами Трампа, саме Іран, на його думку, зазнає найбільших економічних втрат від блокування проходу — близько 500 мільйонів доларів щодня. Водночас США, як він стверджує, не несуть збитків, а кораблі продовжують прямувати до американських портів у Техасі, Луїзіані та на Алясці.

Президент США повторив, що Вашингтон пропонує Ірану "справедливу угоду" і сподівається на її прийняття. При цьому він пригрозив жорсткими діями у разі відмови.

Раніше повідомлялося, що після заяв Ірану про розблокування Ормузької протоки почалися нові інциденти із суднами в регіоні. За інформацією джерел у сфері морської безпеки, екіпажі кораблів отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито закриття протоки та заборону проходу.

Ще 18 квітня Трамп заявляв про позитивну динаміку в переговорах з Іраном і запевняв, що діалог триває, попри чутки про його зрив.

Тим часом, за даними Axios, бойові дії навколо Ірану можуть поновитися найближчими днями, якщо сторони не досягнуть дипломатичного прориву. Видання зазначає, що нова заява Тегерана щодо Ормузької протоки пролунала менш ніж за добу після слів Трампа про можливе швидке укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Іран висунув США план завершення війни з 10 умов.

