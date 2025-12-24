Привітання з Різдвом-2025: найкращі вірші та проза українською
25 грудня християни відзначатимуть Різдво Христове — одне з найурочистіших і найшанованіших свят церковного календаря, яке входить до числа дванадесятих і поступається за значенням лише Великодню.
У цей світлий день прийнято ділитися щирими побажаннями міцного здоров’я, родинного затишку, гармонії у стосунках, миру та добробуту. Саме з цією метою ми зібрали добірку теплих різдвяних привітань у прозі, поетичних рядках, коротких повідомленнях та святкових листівках, щоб кожен міг знайти слова від серця для своїх близьких.
Привітання з Різдвом у прозі
З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!
***
Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!
***
Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.
Привітання з Різдвом у віршах
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!
***
Святковий настрій хай панує,
З Різдвом Христовим, добрі люди!
Добра в сім’ї, здоров’я, миру,
З Різдвом Христовим, в гарну днину.
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
