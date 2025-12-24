Привітання з Різдвом-2025: найкращі вірші та проза українською

25 грудня християни відзначатимуть Різдво Христове — одне з найурочистіших і найшанованіших свят церковного календаря, яке входить до числа дванадесятих і поступається за значенням лише Великодню.

У цей світлий день прийнято ділитися щирими побажаннями міцного здоров’я, родинного затишку, гармонії у стосунках, миру та добробуту. Саме з цією метою ми зібрали добірку теплих різдвяних привітань у прозі, поетичних рядках, коротких повідомленнях та святкових листівках, щоб кожен міг знайти слова від серця для своїх близьких.

Привітання з Різдвом у прозі

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!

***

Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!

***

Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.

Привітання з Різдвом у віршах

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

Святковий настрій хай панує,

З Різдвом Христовим, добрі люди!

Добра в сім’ї, здоров’я, миру,

З Різдвом Христовим, в гарну днину.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

