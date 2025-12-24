Поздравления с Рождеством-2025: лучшие стихи и проза на украинском
25 декабря христиане будут отмечать Рождество Христово — один из самых торжественных и уважаемых праздников церковного календаря, который входит в число двенадцатых и уступает по значению только Пасху.
В этот светлый день принято делиться искренними пожеланиями крепкого здоровья, семейного уюта, гармонии в отношениях, мира и благополучия. Именно с этой целью мы собрали подборку теплых рождественских поздравлений в прозе, поэтических строках, коротких сообщениях и праздничных открытках, чтобы каждый мог найти слова от сердца для своих близких.
Поздравления с Рождеством в прозе
С Рождеством! Пусть в вашем доме всегда царят покой и тепло сердец. Да будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!
***
Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в доме и умиротворения в сердцах, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
***
Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта – вашего дома, заботы и мира – вашей семье, здоровья и сил – вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!
***
Поздравляю с Рождеством! Пусть указатель поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть в году новом,
При святом Рождестве,
Все мечты исполнятся
Древние и новые!
Как тем пастухам,
Пусть вам ангел каждый день
Приносит домой
Приятные новости!
Христос родился!
***
Праздничное настроение пусть царит,
С Рождеством Христовым, добрые люди!
Добра в семье, здоровье, мире,
С Рождеством, в хороший день.
***
Пусть рождественская добрая сказка
Подарит тепло и ласку,
Пусть рождественские светлые звезды
Уничтожат грусть всю и горе!
Счастье, радость и добро
Пусть несет к вам Рождество!
***
Судьба дарит милость
И благосклонность, и чудеса.
Мира я желаю в сердце
В день священного Рождества.
Пусть довольство будет в доме,
Понимание и любовь.
Прислушается пусть ангел
К вопросам и молитвам.
