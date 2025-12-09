Уряд оновив правила бронювання військовозобовʼязаних: про що йдеться

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, спрямовані на спрощення процедури для оборонно-промислового комплексу та ключових компаній. Згідно з оновленнями, працівники підприємств ОПК тепер можуть отримувати бронь на 45 днів — на час усунення порушень військового обліку.

Це запобігатиме втраті кваліфікованих фахівців через бюрократичні формальності та забезпечить безперервність виробництва. Про це повідомлє Мінцифри.

Ще одна ключова новація стосується критично важливих підприємств: скасовано обов’язкову перевірку списків на бронювання протягом 72 годин. Тепер рішення ухвалюються оперативно, без штучних затримок, що дозволяє швидко захищати персонал і підтримувати роботу бізнесу.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів підкреслив: "Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку — це те, що бізнес давно очікував".

Зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування постанови, тож компанії оборонки та стратегічні організації зможуть одразу застосовувати нові правила.

Міністерство цифрової трансформації додало, що оновлення також торкнулися перебронювання: для багатьох підприємств добігають терміни відстрочок, і щоб уникнути втрат фахівців через затримки, до 1 лютого спрощено процедуру. Тепер не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання та нове бронювання — як тільки попередню оброблять, можна подавати наступну. Розгляд заяв скорочено до 24 годин замість 72. Заяви подаються через портал "Дія".

З 4 грудня підприємства ОПК та організації з критичним статусом отримали право бронювати співробітників без обмежень за кількістю — раніше діяв відсотковий ліміт. Це допоможе зберегти повний штат для безперебійної роботи.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Крім того, правила дозволяють працевлаштовувати військовозобов’язаних із порушеннями обліку, зокрема тих, у кого відсутні чи неправильно оформлені документи, хто не стоїть на обліку, не оновив дані чи перебуває в розшуку за мобілізаційне законодавство. Для них бронь тимчасова — на 45 днів від працевлаштування, і лише раз на рік. За цей період вони зобов’язані виправити порушення; інакше роботодавець може законно звільнити.

Скористатися новими можливостями можуть органи державної влади та місцевого самоврядування, структури Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, суди та інші правоохоронні органи, а також підприємства та організації, що виконують мобілізаційні завдання чи визнані критично важливими для армії та економіки.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!