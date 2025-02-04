Право на бронь отримали ще дві категорії працівників: про кого йдеться

Нещодавно в Україні оновили порядок бронювання військовозобов’язаних, надавши право на 100% "бронь" ще двом категоріям працівників. Зміни були впроваджені постановою Кабінету Міністрів № 36 від 14 січня 2025 року.

Відтепер до переліку працівників, які підлягають повному бронюванню, включили медичних працівників. Про це пише РБК.

Хто з медиків підлягає 100% бронюванню?

Під бронювання потрапляють усі військовозобов’язані медики, якщо вони працюють у закладах за основним місцем роботи. Це стосується:

державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

закладів громадського здоров’я;

установ судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

центрів крові.

Крім того, 100% бронювання поширюється на військовозобов’язаних прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зміни для інших організацій

Для військовозобов’язаних працівників Товариства Червоного Хреста України та інших неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, бронювання тепер визначатиме Мінрозвитку, а не Мінреінтеграції. При цьому загальна кількість заброньованих працівників не може перевищувати 50%.

Як працює бронювання в Україні?

В Україні є перелік посад і спеціальностей, що підлягають бронюванню від мобілізації. Проте 100% "бронь" надається лише окремим категоріям підприємств та установ, які є критично важливими для життєзабезпечення країни.

До таких належать:

підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК);

паливно-енергетичний комплекс;

ДСНС (90% особового складу служби заброньовано, а оперативні підрозділи — у повному складі).

Для інших категорій передбачено часткове бронювання. Наприклад, держслужбовці категорій "Б" і "В" можуть бути заброньовані не більше ніж на 50%.

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Новий порядок бронювання через "Дію"

З 1 грудня 2024 року в Україні діє новий порядок бронювання, який проходить в електронному форматі через портал "Дія". Для тих, хто вже мав "бронь", передбачено перехідний період до 28 лютого 2025 року, щоб підприємства встигли оновити документи відповідно до нових умов.

Також уряд встановив, що з 22 січня до 1 березня 2025 року бронювання підприємствами, які визнані критично важливими для економіки або військових формувань, здійснюється без обмеження у 72 години.

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