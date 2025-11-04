Прийшла повістка: як відстрочити похід до ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися до ТЦК у зазначені в ній дату та час. Якщо людина проігнорує виклик, це може спричинити відповідальність.

Водночас існує законний спосіб перенести дату явки без штрафних наслідків. Про це у Facebook розповіли у Чернігівському ОТЦК та СП.

Якщо з певних причин неможливо прийти у визначений час, необхідно протягом трьох діб повідомити про це ТЦК. Громадянин повинен якомога швидше — але не пізніше ніж через три дні від дати та часу, вказаних у повістці — повідомити про причину неявки. Це можна зробити особисто або будь-яким доступним способом, а після цього прибути до центру не пізніше ніж через сім календарних днів.

У ТЦК також уточнили, які підстави вважаються поважними для перенесення візиту. До них належать хвороба, воєнні дії на території проживання чи інші обставини, що унеможливили прибуття, а також смерть близьких родичів — батьків, дітей, подружжя, братів, сестер, дідусів, бабусь та родичів чоловіка чи дружини. Усі ці причини мають бути підтверджені офіційними документами, зокрема довідками з медичних або державних установ.

