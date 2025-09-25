Продукт з ЄС заполонив український ринок: названо причини

Україна активно збільшує імпорт свинини, що набуло значного масштабу у 2025 році. За вісім місяців року обсяг імпорту свіжого та мороженого м'яса практично у вісім разів перевищив показники 2024-го року, що є рекордним результатом від початку війни.

Згідно з даними "Клубу аграрного бізнесу України" (УКАБ), у період з січня по серпень Україна імпортувала 14,9 тис. тонн свинини, що на 7,8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найбільший показник з 2022 року.

Максимальні обсяги припали на липень та серпень, коли до країни завезли понад 7,7 тис. тонн м'яса. Зокрема, серпневий імпорт склав 4,6 тис. тонн, що на 48% більше порівняно з липнем. Уже за перші два тижні вересня імпортовано 3,2 тис. тонн.

Основними постачальниками свинини для України стали Данія, Польща та Нідерланди. Експерти прогнозують, що до кінця року обсяг імпорту може сягнути 25 тис. тонн, причому основна частина поставок припаде на другу половину 2025 року.

Чому зростає імпорт свинини?

Однією з основних причин активного імпорту є скорочення поголів’я свиней в Україні. За зимовий період чисельність свиней знизилась до 4,5 млн голів, здебільшого через зменшення поголів’я в господарствах населення. Це призвело до дефіциту свинини на внутрішньому ринку та зростання цін.

Як зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка, у вересні закупівельні ціни на свиней беконних порід становили 98–100 грн за кілограм, що на 34% більше, ніж на початку року, а в річному вимірі зростання становить 60%.

Водночас вартість свинини в країнах Євросоюзу знизилась, що зробило європейських постачальників привабливими для українських покупців. Імпорт свинини з ЄС став альтернативою вітчизняному виробництву, де ціни залишаються високими через дефіцит пропозиції.

Прогнози щодо цін

Зниження імпорту можливе лише за умови відновлення поголів’я свиней в Україні. За даними Держстату, на 1 вересня кількість свиней в країні склала 4,8 млн голів, що на 7% більше порівняно з січнем 2025 року, але все ще на 5% менше, ніж торік.

Відновлення поголів’я відбувається переважно в підприємствах, на які припадає 65% загальної кількості свиней в країні. Аналітики вважають, що поступове зростання поголів’я може призвести до зниження імпортних обсягів і стабілізації цін на свинину на внутрішньому ринку.

