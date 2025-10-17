Похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 18-19 жовтня

Найближчими вихідними, 18–19 жовтня, в Україні очікується суттєва зміна погодних умов. Після кількох відносно теплих днів до країни знову прийде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури, дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За словами фахівчині, перші ознаки похолодання відчують мешканці західних областей уже в п’ятницю, 18 жовтня. Вдень повітря там прогріється лише до +8…+12°C, тоді як у центральних, південних і східних регіонах ще збережеться відносно комфортна осіння температура — +12…+15°C. Однак тепла погода триватиме недовго — вже з наступного дня холодна повітряна маса охопить практично всю територію країни.

Ніч на суботу буде прохолодною — +4…+10°C, а на заході посилиться вітер, місцями до штормових поривів. Очікується, що разом із фронтом пройдуть дощі, які в окремих районах супроводжуватимуться туманами та зниженням видимості на дорогах.

Погода в Києві

У столиці 18 жовтня прогнозується волога, похмура, але ще відносно м’яка погода. Дощ ймовірний у другій половині дня, вітер помірний, проте подекуди можливі короткочасні посилення. Температура вдень коливатиметься в межах +12…+14°C.

Погода 19 жовтня

У неділю зміна погоди стане відчутною вже по всій Україні. Температура вдень знизиться до +4…+8°C, а на півдні та сході ще триматиметься відносно тепле повітря — до +11…+15°C. Опади прогнозуються майже на всій території країни, переважно у вигляді дощу, однак у північних і західних областях, де температура буде нижчою, очікується мокрий сніг.

Синоптики зазначають, що така зміна погодних умов є типовою для середини жовтня — це період, коли осінь поступово поступається місцем передзим’ю, а атмосферні процеси стають більш контрастними. Тож українцям радять бути готовими до холодного вітру, дощів і можливих перших сніжинок.

